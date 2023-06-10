Артем Бруй - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бруй
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дзержинск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 2003 (20 лет)
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бруй
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дзержинск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|16
|0
|0
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.10.2023
|86' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|90'
|21.10.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|4:1
|Нафтан (Новополоцк)
|08.10.2023
|79' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|24.09.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|3:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|60' 90'
|16.09.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|85'
|02.09.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо (Минск)
|18.08.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|04.08.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|25.06.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Нафтан (Новополоцк)
|69'
|10.06.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|3:1
|Нафтан (Новополоцк)
|59'
|02.06.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:0
|Нафтан (Новополоцк)
|27.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|14.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Белшина (Бобруйск)
|67'
|30.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо-Брест (Брест)
|90'
|09.04.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Нафтан (Новополоцк)
|60'
|18.03.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Нафтан (Новополоцк)