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    Артем Бруй - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Александрович
    Фамилия Бруй
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Родной город Дзержинск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июня 2003 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтан 16 0 0 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.10.2023 86' -90' Нафтан (Новополоцк) 2:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    90'
    21.10.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 4:1 Нафтан (Новополоцк)
    08.10.2023 79' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    24.09.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 3:0 Сморгонь (Сморгонь)
    60' 90'
    16.09.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 2:2 Нафтан (Новополоцк)
    85'
    02.09.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:3 Динамо (Минск)
    18.08.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 4:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    04.08.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    25.06.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:2 Нафтан (Новополоцк)
    69'
    10.06.2023 1' -90' Слуцк (Слуцк) 3:1 Нафтан (Новополоцк)
    59'
    02.06.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:0 Нафтан (Новополоцк)
    27.05.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Ислочь (Минский район)
    14.05.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Белшина (Бобруйск)
    67'
    30.04.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:3 Динамо-Брест (Брест)
    90'
    09.04.2023 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Нафтан (Новополоцк)
    60'
    18.03.2023 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Нафтан (Новополоцк)
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