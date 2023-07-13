Эрик Дуэньяс - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Дуэньяс
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лос-Анджелес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|163
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Дуэньяс
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лос-Анджелес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|163
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2023
|90' -90'
|Остин (Остин)
|2:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|5:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|10.09.2023
|84' -90'
|Портленд (Портленд)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|24.08.2023
|82' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|4:0
|Колорадо (Денвер)
|16.07.2023
|Был в запасе
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|13.07.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|05.07.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|82'
|02.07.2023
|1' -80'
|Даллас (Даллас)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|25.06.2023
|72' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:3
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|22.06.2023
|88' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|18.06.2023
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|15.06.2023
|1' -70'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|11.06.2023
|1' -90'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|4:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|08.06.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|21.05.2023
|1' -64'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|18.05.2023
|67' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|14.05.2023
|88' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:3
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.05.2023
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|23.04.2023
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|69'
|16.04.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:3
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|09.04.2023
|71' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|26.03.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Даллас (Даллас)
|18.03.2023
|81' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|13.03.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)