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    Эрик Дуэньяс - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Эрик
    Фамилия Дуэньяс
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Родной город Лос-Анджелес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 октября 2004 (19 лет)
    Рост 163
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 17 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2023 90' -90' Остин (Остин) 2:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    05.10.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 5:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    02.10.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    24.09.2023 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    21.09.2023 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    10.09.2023 84' -90' Портленд (Портленд) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    27.08.2023 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    24.08.2023 82' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 4:0 Колорадо (Денвер)
    16.07.2023 Был в запасе Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    13.07.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Сент-Луис (Сент-Луис)
    09.07.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    05.07.2023 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    82'
    02.07.2023 1' -80' Даллас (Даллас) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    25.06.2023 72' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:3 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    22.06.2023 88' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    18.06.2023 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    15.06.2023 1' -70' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    11.06.2023 1' -90' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 4:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.06.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    21.05.2023 1' -64' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    18.05.2023 67' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    14.05.2023 88' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.05.2023 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    23.04.2023 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    69'
    16.04.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    09.04.2023 71' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    02.04.2023 Был в запасе Колорадо (Денвер) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    26.03.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Даллас (Даллас)
    18.03.2023 81' -90' Сиэтл (Сиэтл) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    13.03.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    05.03.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Портленд (Портленд)
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