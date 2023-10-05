Стипе Биук - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Стипе
|Фамилия
|Биук
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Стипе
|Фамилия
|Биук
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|Был в запасе
|Леганес
|0:0
|Вальядолид
|Испания. Сегунда, 25 тур
|29.01.2024
|Был в запасе
|Вальядолид
|3:1
|Расинг
|Испания. Сегунда, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|30
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2023
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|0:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|5:2
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|08.10.2023
|75' -90'
|Остин (Остин)
|2:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|05.10.2023
|68' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|5:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|24.09.2023
|1' -46'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|21.09.2023
|89' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|17.09.2023
|69' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|4:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|04.09.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:3
|Интер (Майами)
|27.08.2023
|78' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|24.08.2023
|73' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|4:0
|Колорадо (Денвер)
|16.07.2023
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|13.07.2023
|62' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|82'
|09.07.2023
|1' -86'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|05.07.2023
|71' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|02.07.2023
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|25.06.2023
|1' -72'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:3
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|22.06.2023
|60' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|18.06.2023
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|65'
|15.06.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|22'
|11.06.2023
|1' -46'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|4:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|08.06.2023
|59' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|21.05.2023
|1' -85'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3'
|18.05.2023
|67' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|14.05.2023
|80' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:3
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.05.2023
|75' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|23.04.2023
|1' -70'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|59'
|16.04.2023
|71' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:3
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|09.04.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|02.04.2023
|74' -90'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|26.03.2023
|1' -65'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Даллас (Даллас)
|18.03.2023
|65' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|13.03.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|90'
|05.03.2023
|66' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)