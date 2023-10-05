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    Стипе Биук - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Стипе
    Фамилия Биук
    Команда Вальядолид
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 декабря 2002 (21 год)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 Был в запасе Леганес 0:0 Вальядолид Испания. Сегунда, 25 тур
    29.01.2024 Был в запасе Вальядолид 3:1 Расинг Испания. Сегунда, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 30 3 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2023 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    03.12.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    27.11.2023 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    06.11.2023 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    29.10.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 5:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    22.10.2023 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.10.2023 75' -90' Остин (Остин) 2:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    05.10.2023 68' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 5:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    02.10.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    24.09.2023 1' -46' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    21.09.2023 89' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    17.09.2023 69' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    04.09.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:3 Интер (Майами)
    27.08.2023 78' -90' Шарлотт (Шарлотт) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    24.08.2023 73' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 4:0 Колорадо (Денвер)
    16.07.2023 1' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    13.07.2023 62' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Сент-Луис (Сент-Луис)
    82'
    09.07.2023 1' -86' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    05.07.2023 71' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    02.07.2023 1' -90' Даллас (Даллас) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    25.06.2023 1' -72' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:3 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    22.06.2023 60' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    18.06.2023 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    65'
    15.06.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    22'
    11.06.2023 1' -46' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 4:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.06.2023 59' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    21.05.2023 1' -85' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    3'
    18.05.2023 67' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    14.05.2023 80' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.05.2023 75' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    23.04.2023 1' -70' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    59'
    16.04.2023 71' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    09.04.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    02.04.2023 74' -90' Колорадо (Денвер) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    26.03.2023 1' -65' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Даллас (Даллас)
    18.03.2023 65' -90' Сиэтл (Сиэтл) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    13.03.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    90'
    05.03.2023 66' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Портленд (Портленд)
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