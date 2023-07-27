Эфраин Альварес - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Эфраин
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лос-Анджелес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июня 2002 (21 год)
|Рост
|173
|Имя
|Эфраин
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лос-Анджелес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июня 2002 (21 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2023
|89' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:2
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|0:1
|Леон (Леон)