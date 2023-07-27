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    Эфраин Альварес - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Эфраин
    Фамилия Альварес
    Команда Лос-Анджелес Гэлакси
    Состав Основной
    Родной город Лос-Анджелес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июня 2002 (21 год)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес Гэлакси 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2023 89' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    27.07.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 0:1 Леон (Леон)
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