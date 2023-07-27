Джален Нил - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Джален
|Фамилия
|Нил
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Джален
|Фамилия
|Нил
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:2
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|27.07.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|0:1
|Леон (Леон)