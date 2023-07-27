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    Джален Нил - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Джален
    Фамилия Нил
    Команда Лос-Анджелес Гэлакси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 августа 2003 (20 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2023 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    27.07.2023 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 0:1 Леон (Леон)
    Россия
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