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    Александр Мрынский - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Мрынский
    Команда Кайрат
    Состав Основной
    Родной город Актобе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июля 2004 (19 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Кайрат 2:1 Ростов Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2024 1' - 46' Шабаб Аль-Ахли 2:0 Кайрат Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    04.02.2024 46' - 90' Локомотив 4:1 Кайрат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайрат 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 1' -90' Кайрат (Алматы) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    06.02.2024 1' -46' Шабаб Аль-Ахли (Дубаи) 2:0 Кайрат (Алматы)
    Россия
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