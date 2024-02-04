Лев Кургин - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Лев
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Кургин
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Талдыкорган
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Имя
|Лев
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Кургин
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Талдыкорган
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Кайрат
|2:1
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2024
|69' - 90'
|Шабаб Аль-Ахли
|2:0
|Кайрат
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|90'
|04.02.2024
|1' - 46'
|Локомотив
|4:1
|Кайрат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайрат
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|06.02.2024
|69' -90'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|2:0
|Кайрат (Алматы)
|90'