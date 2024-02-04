Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Лев Кургин - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Лев
    Отчество Олегович
    Фамилия Кургин
    Команда Кайрат
    Состав Основной
    Родной город Талдыкорган
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 2002 (21 год)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Кайрат 2:1 Ростов Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2024 69' - 90' Шабаб Аль-Ахли 2:0 Кайрат Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    90'
    04.02.2024 1' - 46' Локомотив 4:1 Кайрат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайрат 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 Был в запасе Кайрат (Алматы) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    06.02.2024 69' -90' Шабаб Аль-Ахли (Дубаи) 2:0 Кайрат (Алматы)
    90'
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+