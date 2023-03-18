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    Федор Лапоухов - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Федор
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Лапоухов
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 июня 2003 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.06.2023 Был в запасе Динамо 4:1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
    27.05.2023 Был в запасе Минск 1:1 Динамо Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
    21.05.2023 Был в запасе Динамо 2:0 Энергетик-БГУ Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 3 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.06.2023 Был в запасе Динамо (Минск) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    27.05.2023 Был в запасе Минск (Минск) 1:1 Динамо (Минск)
    21.05.2023 Был в запасе Динамо (Минск) 2:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    15.04.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:3 Динамо (Минск)
    08.04.2023 1' -90' Динамо (Минск) 3:1 Слуцк (Слуцк)
    02.04.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Динамо (Минск)
    18.03.2023 Был в запасе Динамо (Минск) 3:0 Ислочь (Минский район)
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