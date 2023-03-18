Федор Лапоухов - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Федор
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Лапоухов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 июня 2003 (19 лет)
|Имя
|Федор
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Лапоухов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 июня 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.06.2023
|Был в запасе
|Динамо
|4:1
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
|27.05.2023
|Был в запасе
|Минск
|1:1
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
|21.05.2023
|Был в запасе
|Динамо
|2:0
|Энергетик-БГУ
|Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|27.05.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:1
|Динамо (Минск)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|15.04.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:3
|Динамо (Минск)
|08.04.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Слуцк (Слуцк)
|02.04.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Динамо (Минск)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:0
|Ислочь (Минский район)