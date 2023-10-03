Сеад Исламович - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Сеад
|Фамилия
|Исламович
|Команда
|Нови Пазар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Пазар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 сентября 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Сеад
|Фамилия
|Исламович
|Команда
|Нови Пазар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Пазар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 сентября 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|36' - 90'
|Железничар
|2:2
|Нови Пазар
|Сербия. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|20
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|79' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|26.11.2023
|1' -73'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Неман (Гродно)
|34'
|12.11.2023
|62' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:7
|БАТЭ (Борисов)
|02.11.2023
|81' -90'
|Динамо (Минск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|29.10.2023
|78' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:3
|Слуцк (Слуцк)
|25.10.2023
|66' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Минск (Минск)
|21.10.2023
|1' -72'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|07.10.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|03.10.2023
|1' -62'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|30.09.2023
|70' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|26.09.2023
|1' -58'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Гомель (Гомель)
|22.09.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Белшина (Бобруйск)
|17.09.2023
|1' -46'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:2
|БАТЭ (Борисов)
|03.09.2023
|1' -65'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Динамо-Брест (Брест)
|06.07.2023
|75' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Шахтер (Солигорск)
|01.07.2023
|82' -90'
|Неман (Гродно)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|25.06.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Нафтан (Новополоцк)
|04.06.2023
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|24.05.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|20.05.2023
|80' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|06.05.2023
|75' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|29.04.2023
|72' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|23.04.2023
|1' -67'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|БАТЭ (Борисов)
|15.04.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:3
|Динамо (Минск)
|08.04.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|02.04.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)