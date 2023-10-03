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    Сеад Исламович - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Сеад
    Фамилия Исламович
    Команда Нови Пазар
    Состав Основной
    Родной город Нови Пазар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 сентября 1999 (24 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 36' - 90' Железничар 2:2 Нови Пазар Сербия. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 20 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 79' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    26.11.2023 1' -73' БАТЭ (Борисов) 3:2 Неман (Гродно)
    34'
    12.11.2023 62' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:7 БАТЭ (Борисов)
    02.11.2023 81' -90' Динамо (Минск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    29.10.2023 78' -90' БАТЭ (Борисов) 4:3 Слуцк (Слуцк)
    25.10.2023 66' -90' БАТЭ (Борисов) 1:2 Минск (Минск)
    21.10.2023 1' -72' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    07.10.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:2 Ислочь (Минский район)
    03.10.2023 1' -62' Энергетик-БГУ (Минск) 1:0 БАТЭ (Борисов)
    30.09.2023 70' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    26.09.2023 1' -58' БАТЭ (Борисов) 1:2 Гомель (Гомель)
    22.09.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 Белшина (Бобруйск)
    17.09.2023 1' -46' Сморгонь (Сморгонь) 1:2 БАТЭ (Борисов)
    03.09.2023 1' -65' БАТЭ (Борисов) 4:0 Динамо-Брест (Брест)
    06.07.2023 75' -90' БАТЭ (Борисов) 2:0 Шахтер (Солигорск)
    01.07.2023 82' -90' Неман (Гродно) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    25.06.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:2 Нафтан (Новополоцк)
    04.06.2023 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 1:0 БАТЭ (Борисов)
    24.05.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    20.05.2023 80' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    06.05.2023 75' -90' Белшина (Бобруйск) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    29.04.2023 72' -90' БАТЭ (Борисов) 2:0 Сморгонь (Сморгонь)
    23.04.2023 1' -67' Динамо-Брест (Брест) 1:2 БАТЭ (Борисов)
    15.04.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:3 Динамо (Минск)
    08.04.2023 Был в запасе Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    02.04.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
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