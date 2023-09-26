Матвей Свидинский - статистика
#98 | Защитник
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Свидинский
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Свидинский
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Неман (Гродно)
|12.11.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:7
|БАТЭ (Борисов)
|02.11.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|29.10.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:3
|Слуцк (Слуцк)
|25.10.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Минск (Минск)
|21.10.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|07.10.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|03.10.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|26.09.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Гомель (Гомель)
|22.09.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Белшина (Бобруйск)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:2
|БАТЭ (Борисов)
|04.06.2023
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|24.05.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|20.05.2023
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|14.05.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|06.05.2023
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|29.04.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|БАТЭ (Борисов)
|15.04.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:3
|Динамо (Минск)