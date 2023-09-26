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    Матвей Свидинский - статистика

    #98 | Защитник
    Имя Матвей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Свидинский
    Команда БАТЭ
    Состав Молодежный
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 мая 2004 (19 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 3:2 Неман (Гродно)
    12.11.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:7 БАТЭ (Борисов)
    02.11.2023 1' -90' Динамо (Минск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    29.10.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 4:3 Слуцк (Слуцк)
    25.10.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:2 Минск (Минск)
    21.10.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    07.10.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:2 Ислочь (Минский район)
    03.10.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:0 БАТЭ (Борисов)
    30.09.2023 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    26.09.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:2 Гомель (Гомель)
    22.09.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 Белшина (Бобруйск)
    17.09.2023 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 1:2 БАТЭ (Борисов)
    04.06.2023 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 1:0 БАТЭ (Борисов)
    24.05.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    20.05.2023 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    14.05.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    06.05.2023 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    29.04.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:0 Сморгонь (Сморгонь)
    23.04.2023 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:2 БАТЭ (Борисов)
    15.04.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:3 Динамо (Минск)
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