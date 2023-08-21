Ousman Jabang - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Ousman Jabang
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ousman Jabang
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2023
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|2:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:1
|Портленд (Портленд)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:1
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|3:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|4:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|03.09.2023
|1' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:4
|Коламбус (Коламбус)
|31.08.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|21.08.2023
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|09.07.2023
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|02.07.2023
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|25.06.2023
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|04.06.2023
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|3:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|16.04.2023
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)