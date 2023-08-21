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    Ousman Jabang - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Ousman Jabang
    Команда Монреаль Импакт
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монреаль Импакт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2023 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 2:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    08.10.2023 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 4:1 Портленд (Портленд)
    05.10.2023 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:1 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    01.10.2023 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 3:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    24.09.2023 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 4:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    21.09.2023 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    03.09.2023 1' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:4 Коламбус (Коламбус)
    31.08.2023 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    27.08.2023 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    21.08.2023 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    09.07.2023 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    02.07.2023 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    25.06.2023 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 0:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    04.06.2023 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 3:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    30.04.2023 Был в запасе Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    16.04.2023 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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