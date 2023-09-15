Ignacio Laquintana - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Ignacio Laquintana
|Команда
|Брагантино
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ignacio Laquintana
|Команда
|Брагантино
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брагантино
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|04.12.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.11.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|23.10.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:3
|Брагантино (Сан-Паулу)
|09.10.2023
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|20.09.2023
|67' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|15.09.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|04.09.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|16.04.2023
|1' -70'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Баия (Салвадор)