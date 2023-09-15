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    Ignacio Laquintana - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Ignacio Laquintana
    Команда Брагантино
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брагантино 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    04.12.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    12.11.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.11.2023 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    23.10.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.10.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:3 Брагантино (Сан-Паулу)
    09.10.2023 46' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    02.10.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    20.09.2023 67' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    15.09.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Гремио (Порту-Алегри)
    04.09.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    27.08.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    23.04.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    16.04.2023 1' -70' Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Баия (Салвадор)
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