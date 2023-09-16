Алексей Харитонович - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Харитонович
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Харитонович
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|22
|-4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:2
|Белшина (Бобруйск)
|26.11.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:4
|Динамо (Минск)
|12.11.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:1
|Белшина (Бобруйск)
|05.11.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.10.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Гомель (Гомель)
|22.10.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:4
|Шахтер (Солигорск)
|07.10.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|30.09.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|Нафтан (Новополоцк)
|22.09.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Белшина (Бобруйск)
|16.09.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|02.09.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:1
|Белшина (Бобруйск)
|19.08.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|05.08.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|08.07.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|01.07.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|7:2
|Белшина (Бобруйск)
|25.06.2023
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Минск (Минск)
|11.06.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|03.06.2023
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|26.05.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|7:3
|Белшина (Бобруйск)
|80'
|20.05.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Неман (Гродно)
|14.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Белшина (Бобруйск)
|06.05.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|22.04.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.04.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|08.04.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)