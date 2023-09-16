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    Алексей Харитонович - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Алексей
    Отчество Александрович
    Фамилия Харитонович
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 апреля 1995 (28 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белшина 22 -4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:2 Белшина (Бобруйск)
    26.11.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:4 Динамо (Минск)
    12.11.2023 1' -90' Минск (Минск) 2:1 Белшина (Бобруйск)
    05.11.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.10.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:2 Гомель (Гомель)
    22.10.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:4 Шахтер (Солигорск)
    07.10.2023 1' -90' Неман (Гродно) 3:1 Белшина (Бобруйск)
    30.09.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:3 Нафтан (Новополоцк)
    22.09.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Белшина (Бобруйск)
    16.09.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    02.09.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 4:1 Белшина (Бобруйск)
    19.08.2023 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    05.08.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:0 Сморгонь (Сморгонь)
    08.07.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    01.07.2023 Был в запасе Динамо (Минск) 7:2 Белшина (Бобруйск)
    25.06.2023 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 1:2 Минск (Минск)
    11.06.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    03.06.2023 1' -90' Гомель (Гомель) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    26.05.2023 1' -90' Шахтер (Солигорск) 7:3 Белшина (Бобруйск)
    80'
    20.05.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:2 Неман (Гродно)
    14.05.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Белшина (Бобруйск)
    06.05.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    22.04.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    14.04.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    08.04.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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