Егор Лапун - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Лапун
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 марта 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Егор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Лапун
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 марта 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Минск (Минск)
|14.04.2023
|79' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)