Артур Кац - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Артур
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Кац
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Артур
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Кац
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|88' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)