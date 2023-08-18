Игнат Пранович - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Игнат
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Пранович
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 2003 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Игнат
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Пранович
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 2003 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|11
|2
|1
|0
|0
|Минск
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|4:1
|Нафтан (Новополоцк)
|81'
|12.11.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:7
|БАТЭ (Борисов)
|04.11.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|28.10.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|21.10.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|4:1
|Нафтан (Новополоцк)
|08.10.2023
|1' -79'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|30.09.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|Нафтан (Новополоцк)
|68'
|24.09.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|3:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|16.09.2023
|1' -83'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|18.08.2023
|1' -74'
|Нафтан (Новополоцк)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|45'
|04.08.2023
|53' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|01.07.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|25.06.2023
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Минск (Минск)
|10.06.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|02.06.2023
|76' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Минск (Минск)
|27.05.2023
|1' -27'
|Минск (Минск)
|1:1
|Динамо (Минск)
|06.05.2023
|87' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|30.04.2023
|1' -46'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Минск (Минск)
|23.04.2023
|56' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Неман (Гродно)
|14.04.2023
|1' -61'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)
|08.04.2023
|1' -64'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)