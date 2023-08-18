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    Игнат Пранович - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Игнат
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Пранович
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 мая 2003 (20 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтан 11 2 1 0 0
    Минск 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 1' -90' Неман (Гродно) 4:1 Нафтан (Новополоцк)
    81'
    12.11.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:7 БАТЭ (Борисов)
    04.11.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    28.10.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 2:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    21.10.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 4:1 Нафтан (Новополоцк)
    08.10.2023 1' -79' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    30.09.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:3 Нафтан (Новополоцк)
    68'
    24.09.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 3:0 Сморгонь (Сморгонь)
    16.09.2023 1' -83' Динамо-Брест (Брест) 2:2 Нафтан (Новополоцк)
    18.08.2023 1' -74' Нафтан (Новополоцк) 4:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    45'
    04.08.2023 53' -90' Нафтан (Новополоцк) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    01.07.2023 Был в запасе Минск (Минск) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    25.06.2023 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 1:2 Минск (Минск)
    10.06.2023 Был в запасе Минск (Минск) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    02.06.2023 76' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:0 Минск (Минск)
    27.05.2023 1' -27' Минск (Минск) 1:1 Динамо (Минск)
    06.05.2023 87' -90' Минск (Минск) 2:2 Гомель (Гомель)
    30.04.2023 1' -46' Шахтер (Солигорск) 1:0 Минск (Минск)
    23.04.2023 56' -90' Минск (Минск) 0:1 Неман (Гродно)
    14.04.2023 1' -61' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
    08.04.2023 1' -64' Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
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