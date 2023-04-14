Юлий Кузнецов - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Юлий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новополоцк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Юлий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новополоцк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Минск (Минск)
|14.04.2023
|1' -79'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)