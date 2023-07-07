Игнатий Сидор - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Игнатий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сидор
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жодино
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 1998 (25 лет)
|Рост
|198
|Имя
|Игнатий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сидор
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жодино
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 1998 (25 лет)
|Рост
|198
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|18
|1
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|4:1
|Нафтан (Новополоцк)
|04.11.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|3'
|28.10.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|87'
|21.10.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|4:1
|Нафтан (Новополоцк)
|56'
|08.10.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|24.09.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|3:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|22'
|16.09.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|02.09.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо (Минск)
|04.08.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|84'
|07.07.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Неман (Гродно)
|25.06.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Нафтан (Новополоцк)
|15'
|10.06.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|3:1
|Нафтан (Новополоцк)
|02.06.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:0
|Нафтан (Новополоцк)
|27.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|20.05.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|5:0
|Нафтан (Новополоцк)
|14.05.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Белшина (Бобруйск)
|52'
|30.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо-Брест (Брест)
|14.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)