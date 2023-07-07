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    Игнатий Сидор - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Игнатий
    Отчество Александрович
    Фамилия Сидор
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Родной город Жодино
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 августа 1998 (25 лет)
    Рост 198
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтан 18 1 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 1' -90' Неман (Гродно) 4:1 Нафтан (Новополоцк)
    04.11.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    3'
    28.10.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 2:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    87'
    21.10.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 4:1 Нафтан (Новополоцк)
    56'
    08.10.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    24.09.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 3:0 Сморгонь (Сморгонь)
    22'
    16.09.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 2:2 Нафтан (Новополоцк)
    02.09.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:3 Динамо (Минск)
    04.08.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    84'
    07.07.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:3 Неман (Гродно)
    25.06.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:2 Нафтан (Новополоцк)
    15'
    10.06.2023 1' -90' Слуцк (Слуцк) 3:1 Нафтан (Новополоцк)
    02.06.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:0 Нафтан (Новополоцк)
    27.05.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Ислочь (Минский район)
    20.05.2023 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 5:0 Нафтан (Новополоцк)
    14.05.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:1 Белшина (Бобруйск)
    52'
    30.04.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:3 Динамо-Брест (Брест)
    14.04.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
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