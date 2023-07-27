Михал Гургуль - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Гургуль
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Гургуль
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|3:1
|Лех (Познань)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|2:1
|Спартак Тр (Трнава)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|3:1
|Кауно Жальгирис (Каунас)