Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Михал Гургуль - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Михал
    Фамилия Гургуль
    Команда Лех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 января 2006 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 46' - 90' Лех 2:0 Заглембе Польша. Экстракласа, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2023 1' -90' Спартак Тр (Трнава) 3:1 Лех (Познань)
    10.08.2023 Был в запасе Лех (Познань) 2:1 Спартак Тр (Трнава)
    27.07.2023 Был в запасе Лех (Познань) 3:1 Кауно Жальгирис (Каунас)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+