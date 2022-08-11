Мигел Чайва - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Мигел
|Фамилия
|Чайва
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 2004 (18 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Мигел
|Фамилия
|Чайва
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 2004 (18 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|46' - 90'
|Янг Бойз
|2:0
|Грассхоппер
|Швейцария. Суперлига, 27 тур
|01.04.2023
|65' - 90'
|Серветт
|2:1
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 26 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Янг Бойз
|3:0
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)