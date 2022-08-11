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    Мигел Чайва - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Мигел
    Фамилия Чайва
    Команда Янг Бойз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 2004 (18 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 46' - 90' Янг Бойз 2:0 Грассхоппер Швейцария. Суперлига, 27 тур
    01.04.2023 65' - 90' Серветт 2:1 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 26 тур
    19.03.2023 Был в запасе Янг Бойз 3:0 Базель Швейцария. Суперлига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 3:0 КуПС (Купио)
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