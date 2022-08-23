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    Итан Ингрэм - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Итан
    Фамилия Ингрэм
    Команда Вест Бромвич
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 Был в запасе Вест Бромвич 2:2 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -46' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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