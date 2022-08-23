Итан Ингрэм - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Итан
|Фамилия
|Ингрэм
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Итан
|Фамилия
|Ингрэм
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -46'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)