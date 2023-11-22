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Боливия. Примера
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Ориенте Петролеро
Марсело Морено
Статистика
€ 50 тыс
Марсело Морено - статистика
Ориенте Петролеро
18 июня 1987 (39)
#9 | Нападающий
187 см | 85 кг
Боливия | Бразилия
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Боливия. Примера 2026
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2023
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Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боливия
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур
Уругвай
3 : 0
22.11.2023
Боливия
1' - 87'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 5 тур
Боливия
2 : 0
16.11.2023
Перу
1' - 76'
20'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 3 тур
Боливия
1 : 2
13.10.2023
Эквадор
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 2 тур
Боливия
0 : 3
12.09.2023
Аргентина
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур
Бразилия
5 : 1
09.09.2023
Боливия
1' - 71'
18'
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