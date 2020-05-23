Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Андрей Клищук - статистика

Карпаты
3 июля 1992 (34)
#30 | Вратарь
190 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпаты
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Карпаты
1 : 2
23.05.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Карпаты
2 : 0
17.05.2026
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Харьков
2 : 2
12.05.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Кривбасс
1 : 0
08.05.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
0 : 3
25.04.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Эпицентр
0 : 0
19.04.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Карпаты
2 : 0
11.04.2026
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Динамо К
0 : 1
04.04.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Карпаты
4 : 0
22.03.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава
0 : 4
13.03.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Карпаты
1 : 1
08.03.2026
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Карпаты
0 : 1
01.03.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Шахтер
3 : 0
22.02.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
0 : 2
04.10.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
3 : 3
27.09.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка
2 : 2
29.08.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос
1 : 1
16.08.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
3 : 3
10.08.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
03.08.2025
Полесье
Был в запасе
Главные новости
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
1
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
2
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+