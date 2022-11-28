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    Андрей Клищук - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Андреевич
    Фамилия Клищук
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 июля 1992 (30 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Кривбасс 1:0 Заря Украина. Премьер-лига, 20 тур
    01.04.2023 1' - 90' Верес 1:2 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 19 тур
    18.03.2023 Был в запасе Львов 2:2 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Заря (Луганск)
    01.04.2023 1' -90' Верес (Ривне) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.03.2023 Был в запасе Львов (Львов) 2:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    12.03.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:3 Шахтер (Донецк)
    28.11.2022 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:1 Днепр-1 (Днепр)
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