Илья Жуков - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Жуков
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Жуков
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|17
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|7:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:0
|Минск (Минск)
|27.10.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:4
|Сморгонь (Сморгонь)
|22.10.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:3
|Гомель (Гомель)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|01.10.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:3
|Неман (Гродно)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:2
|БАТЭ (Борисов)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|3:3
|Сморгонь (Сморгонь)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|13.08.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|05.08.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|02.07.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|25.06.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:1
|Динамо (Минск)
|10.06.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|03.06.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|26.05.2023
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|21.05.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|07.05.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Нафтан (Новополоцк)
|29.04.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|21.04.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:2
|Слуцк (Слуцк)
|83'
|07.04.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:4
|Ислочь (Минский район)
|01.04.2023
|46' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)