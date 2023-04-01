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    Виталий Лихтин - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Виталий
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Лихтин
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Родной город Октябрьский
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июля 1995 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Россия
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