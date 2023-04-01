Виталий Лихтин - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Лихтин
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Октябрьский
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1995 (28 лет)
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Лихтин
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Октябрьский
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.07.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|10.06.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|03.06.2023
|86' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|26.05.2023
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|21.05.2023
|1' -62'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|21.04.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:2
|Слуцк (Слуцк)
|01.04.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)