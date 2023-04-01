Артем Дылевский - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Дылевский
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Артем
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Дылевский
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|8
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.06.2023
|1' -46'
|Минск (Минск)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|03.06.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|26.05.2023
|66' -90'
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2023
|1' -57'
|Неман (Гродно)
|3:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|07.05.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Нафтан (Новополоцк)
|29.04.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|16'
|21.04.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:2
|Слуцк (Слуцк)
|07.04.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:4
|Ислочь (Минский район)
|01.04.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|65' 47'