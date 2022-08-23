Джо Тэйлор - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 2002 (20 лет)
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун
|3:1
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|07.04.2023
|Был в запасе
|Миллуолл
|0:0
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун
|2:0
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Сандерленд
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 38 тур
|15.03.2023
|Был в запасе
|Лутон Таун
|1:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 37 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Питерборо Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)