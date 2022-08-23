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    Джо Тэйлор - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Джо
    Фамилия Тэйлор
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 ноября 2002 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 Был в запасе Лутон Таун 3:1 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 41 тур
    07.04.2023 Был в запасе Миллуолл 0:0 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 40 тур
    01.04.2023 Был в запасе Лутон Таун 2:0 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 39 тур
    18.03.2023 Был в запасе Сандерленд 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 38 тур
    15.03.2023 Был в запасе Лутон Таун 1:0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 37 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Питерборо Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Стивенидж (Стивэнейдж) 1:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
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