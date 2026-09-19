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Латвия. Высшая лига
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Лиепая
Леонель Струмия
Статистика
€ 200 тыс
Леонель Струмия - статистика
Лиепая
29 сентября 1992 (34)
#5 | Полузащитник
168 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Латвия. Высшая лига, 31 тур
Лиепая
0 : 0
19.09.2026
Даугавпилс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2026
Латвия. Высшая лига 2026
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Казахстан. Премьер-лига 2023
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каспий
3
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 0
28.05.2026
Каспий
1' - 90'
12'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Каспий
2 : 2
22.05.2026
Иртыш
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Улытау
1 : 0
16.05.2026
Каспий
1' - 90'
90'
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