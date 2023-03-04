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    Леонель Струмия - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Леонель
    Фамилия Струмия
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 168
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 66' - 90' Ордабасы 1:1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
    02.04.2023 Был в запасе Актобе 1:3 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
    14.03.2023 1' - 62' Астана 1:4 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
    17'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 66' -90' Ордабасы (Шымкент) 1:1 Актобе (Актобе)
    02.04.2023 Был в запасе Актобе (Актобе) 1:3 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    14.03.2023 1' -62' Астана (Астана) 1:4 Актобе (Актобе)
    17'
    09.03.2023 1' -90' Актобе (Актобе) 5:1 Окжетпес (Кокшетау)
    04.03.2023 1' -90' Жетысу (Талдыкорган) 0:1 Актобе (Актобе)
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