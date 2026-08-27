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2DROTS
Ираклий Чежия
Статистика
Ираклий Чежия - статистика
2DROTS
22 мая 1992 (34), Гали
#3 | Защитник
188 см | 76 кг
Россия | Грузия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
1' - 90'
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Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
2DROTS
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
1' - 90'
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