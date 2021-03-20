Игорь Киреев - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Киреев
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|165
|Вес
|63
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Киреев
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|165
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|19
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|1' -44'
|Иртыш (Омск)
|0:4
|Оренбург (Оренбург)
|02.05.2021
|39' -89'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|28.04.2021
|57' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.04.2021
|1' -90'
|Велес (Москва)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|51'
|17.04.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|11.04.2021
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|07.04.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|86'
|28.03.2021
|1' -88'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|24.03.2021
|46' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Иртыш (Омск)
|20.03.2021
|69' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|14.03.2021
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Иртыш (Омск)
|10.03.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|06.03.2021
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|29.11.2020
|1' -46'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Иртыш (Омск)
|21.11.2020
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|15.11.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|77'
|07.11.2020
|1' -75'
|Иртыш (Омск)
|2:2
|Чайка (Песчанокопское)
|17.10.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|13.10.2020
|1' -84'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|45'
|09.10.2020
|65' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:2
|Торпедо (Москва)