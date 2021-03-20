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    Игорь Киреев - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Игорь
    Отчество Олегович
    Фамилия Киреев
    Команда Иртыш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 1992 (31 год)
    Рост 165
    Вес 63
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иртыш 19 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 1' -44' Иртыш (Омск) 0:4 Оренбург (Оренбург)
    02.05.2021 39' -89' Чайка (Песчанокопское) 2:1 Иртыш (Омск)
    28.04.2021 57' -90' Иртыш (Омск) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.04.2021 1' -90' Велес (Москва) 2:1 Иртыш (Омск)
    51'
    17.04.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 0:1 Балтика (Калининград)
    11.04.2021 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 2:0 Иртыш (Омск)
    07.04.2021 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:1 Иртыш (Омск)
    86'
    28.03.2021 1' -88' Иртыш (Омск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    24.03.2021 46' -90' Факел (Воронеж) 3:1 Иртыш (Омск)
    20.03.2021 69' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    14.03.2021 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Иртыш (Омск)
    10.03.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    06.03.2021 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Иртыш (Омск)
    29.11.2020 1' -46' Спартак-2 (Москва) 1:2 Иртыш (Омск)
    21.11.2020 1' -90' Чертаново (Москва) 0:1 Иртыш (Омск)
    15.11.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    77'
    07.11.2020 1' -75' Иртыш (Омск) 2:2 Чайка (Песчанокопское)
    17.10.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    13.10.2020 1' -84' Иртыш (Омск) 1:0 Акрон (Тольятти)
    45'
    09.10.2020 65' -90' Иртыш (Омск) 0:2 Торпедо (Москва)
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