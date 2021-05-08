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Игорь Киреев
Статистика
Игорь Киреев - статистика
Завершил карьеру
17 февраля 1992 (34)
#88 | Полузащитник
165 см | 63 кг
Россия
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Россия. Премьер-Лига 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
19
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0 : 4
08.05.2021
Оренбург
1' - 44'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2 : 1
02.05.2021
Иртыш
39' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1 : 2
28.04.2021
СКА-Хабаровск
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2 : 1
24.04.2021
Иртыш
1' - 90'
51'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0 : 1
17.04.2021
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Краснодар-2
2 : 0
11.04.2021
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1 : 1
07.04.2021
Иртыш
1' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0 : 0
28.03.2021
Шинник
1' - 88'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3 : 1
24.03.2021
Иртыш
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1 : 0
20.03.2021
Волгарь
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3 : 1
14.03.2021
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0 : 1
10.03.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1 : 0
06.03.2021
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1 : 2
29.11.2020
Иртыш
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чертаново
0 : 1
21.11.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0 : 1
15.11.2020
Нижний Новгород
1' - 90'
77'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Иртыш
2 : 2
07.11.2020
Чайка
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0 : 0
17.10.2020
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1 : 0
13.10.2020
Акрон
1' - 84'
45'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Иртыш
0 : 2
09.10.2020
Торпедо
65' - 90'
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