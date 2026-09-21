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Румыния. Лига I
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Корвинул Хунедоара
Михайло Иванчевич
Статистика
€ 400 тыс
Михайло Иванчевич - статистика
Корвинул Хунедоара
7 апреля 1999 (27), Бачка-Топола
#15 | Защитник
190 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
2 : 3
21.09.2026
Корвинул Хунедоара
1' - 46'
Румыния. Лига I, 9 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 1
13.09.2026
Университатя
1' - 90'
47'
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
2 : 0
06.09.2026
Корвинул Хунедоара
1' - 90'
15'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2024
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Одд
12
0
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Одд
2 : 0
28.07.2024
Стремсгодсет
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
3 : 0
19.07.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Одд
1 : 2
13.07.2024
ХамКам
46' - 90'
84'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
2 : 1
07.07.2024
Одд
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Одд
1 : 1
28.06.2024
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
1 : 1
02.06.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Одд
2 : 1
26.05.2024
Лиллестрем
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
20.05.2024
Одд
1' - 90'
74'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Одд
0 : 4
16.05.2024
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Тромсе
4 : 0
12.05.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Одд
3 : 3
28.04.2024
Викинг
1' - 90'
89'
90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Бранн
2 : 0
21.04.2024
Одд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
1 : 2
17.04.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Одд
1 : 1
14.04.2024
Сандефьорд
1' - 67'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
07.04.2024
Одд
16' - 90'
23'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
1 : 1
31.03.2024
Хаугесунд
Был в запасе
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