Михайло Иванчевич - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Михайло
|Фамилия
|Иванчевич
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бачка-Топола
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|190
|Имя
|Михайло
|Фамилия
|Иванчевич
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бачка-Топола
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|1' - 90'
|Ольборг
|2:3
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 2 тур
|31.03.2023
|1' - 90'
|Оденсе
|1:3
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 1 тур
|19.03.2023
|1' - 90'
|Орхус
|1:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|15
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|2:3
|Оденсе (Оденсе)
|31.03.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|19.03.2023
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:0
|Оденсе (Оденсе)
|05.03.2023
|1' -62'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|62'
|24.02.2023
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)
|19.02.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|74'
|13.11.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|06.11.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|16.10.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|09.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.09.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2022
|1' -86'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|10.09.2022
|1' -70'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|24'
|04.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)