Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Михайло Иванчевич - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Михайло
    Фамилия Иванчевич
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Родной город Бачка-Топола
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 апреля 1999 (24 года)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 1' - 90' Ольборг 2:3 Оденсе Дания. Суперлига, 2 тур
    31.03.2023 1' - 90' Оденсе 1:3 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 1 тур
    19.03.2023 1' - 90' Орхус 1:0 Оденсе Дания. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 15 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2023 1' -90' Ольборг (Ольборг) 2:3 Оденсе (Оденсе)
    31.03.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    19.03.2023 1' -90' Орхус (Орхус) 1:0 Оденсе (Оденсе)
    05.03.2023 1' -62' Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    62'
    24.02.2023 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 4:2 Оденсе (Оденсе)
    19.02.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    74'
    13.11.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Оденсе (Оденсе)
    06.11.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    31.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    21.10.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 3:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    16.10.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    09.10.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    30.09.2022 1' -90' Ольборг (Ольборг) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    18.09.2022 1' -86' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Оденсе (Оденсе)
    10.09.2022 1' -70' Оденсе (Оденсе) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    24'
    04.09.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    • Читайте нас: 