Митя Иленич - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Митя
|Фамилия
|Иленич
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Митя
|Фамилия
|Иленич
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|Атланта Юнайтед
|США. МЛС, 10 тур
|72' 90'
|02.04.2023
|1' - 90'
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 8 тур
|32'
|19.03.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити
|3:2
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|72' 90'
|02.04.2023
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|32'
|19.03.2023
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|3:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|12.03.2023
|1' -67'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:0
|Интер (Майами)
|53'