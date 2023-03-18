Вичу Булмага - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Вичу
|Фамилия
|Булмага
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Вичу
|Фамилия
|Булмага
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|82' - 90'
|Ислочь
|3:0
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|18.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|3:0
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
|69'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2023
|82' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Динамо-Брест (Брест)
|18.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Ислочь (Минский район)
|69'