Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вичу Булмага - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Вичу
    Фамилия Булмага
    Команда Ислочь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июля 2003 (19 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 82' - 90' Ислочь 3:0 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    18.03.2023 1' - 90' Динамо 3:0 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
    69'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ислочь 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2023 82' -90' Ислочь (Минский район) 3:0 Динамо-Брест (Брест)
    18.03.2023 1' -90' Динамо (Минск) 3:0 Ислочь (Минский район)
    69'
    • Читайте нас: 