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    Алимхан Зайнивов - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Алимхан
    Отчество Магомедзагирович
    Фамилия Зайнивов
    Команда Динамо Мх
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 2005 (18 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Динамо Мх 1:0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 26 тур
    02.04.2023 85' - 90' Динамо Мх 0:0 Балтика Россия. Первая лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Мх 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Динамо Мх (Махачкала) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    02.04.2023 85' -90' Динамо Мх (Махачкала) 0:0 Балтика (Калининград)
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