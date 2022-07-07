Стефан Радосавлевич - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Радосавлевич
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Радосавлевич
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХБ Торсхавн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -56'
|Ньютаун (Ньютаун)
|3:1
(4:2)п
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|07.07.2022
|1' -90'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Ньютаун (Ньютаун)