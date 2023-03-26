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    Zaydan Bello - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Zaydan Bello
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миннесота Юнайтед 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2023 76' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    90'
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