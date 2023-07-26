Умарали Рахмоналиев - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Умарали
|Фамилия
|Рахмоналиев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Умарали
|Фамилия
|Рахмоналиев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|1' -80'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Рубин (Казань)
|03.10.2023
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Рубин (Казань)
|20.09.2023
|78' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
(2:4)п
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|201'
|29.08.2023
|77' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|08.08.2023
|1' -70'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|48'
|26.07.2023
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Рубин (Казань)