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    Умарали Рахмоналиев - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Умарали
    Фамилия Рахмоналиев
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 2003 (20 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2023 1' -80' Локомотив (Москва) 3:0 Рубин (Казань)
    03.10.2023 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 2:0 Рубин (Казань)
    20.09.2023 78' -90' Рубин (Казань) 1:1
    (2:4)п    		 Ростов (Ростов-на-Дону)
    201'
    29.08.2023 77' -90' Рубин (Казань) 2:1 Урал (Екатеринбург)
    08.08.2023 1' -70' Рубин (Казань) 0:1 Локомотив (Москва)
    48'
    26.07.2023 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Рубин (Казань)
    Россия
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