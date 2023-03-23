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    Лоренцо Капиккьони - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Лоренцо
    Фамилия Капиккьони
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 2002 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.03.2023 1' - 72' Сан-Марино 0:2 Северная Ирландия Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.03.2023 1' -72' Сан-Марино 0:2 Северная Ирландия
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