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    Даниэльс Балодис - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Даниэльс
    Фамилия Балодис
    Команда Валмиера
    Состав Основной
    Родной город Рига
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 1998 (24 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валмиера 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Шкендия (Тетово) 3:1 Валмиера (Валмиера)
    21.07.2022 1' -90' Валмиера (Валмиера) 1:2 Шкендия (Тетово)
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