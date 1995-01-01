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    Роберто Ди Майо - новости

    #5 | Защитник
    Имя Роберто
    Фамилия Ди Майо
    Состав Без клуба
    Родной город Наполи
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 185
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