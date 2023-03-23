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    Ареф Агаси - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Ареф
    Фамилия Агаси
    Команда Фулад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.03.2023 Был в запасе Иран 1:1 Россия Товарищеские матчи. Сборные, Март
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