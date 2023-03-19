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    Нехемия Фернандес - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Нехемия
    Фамилия Фернандес
    Команда ПСЖ
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 декабря 2004 (18 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.03.2023 Был в запасе ПСЖ 0:2 Ренн Франция. Лига 1, 28 тур
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