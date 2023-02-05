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    Мусса Джитте - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Мусса
    Фамилия Джитте
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 октября 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.03.2023 72' - 90' Аяччо 0:2 Монако Франция. Лига 1, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2023 72' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Монако (Монако)
    12.03.2023 1' -54' Аяччо (Аяччо) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    05.03.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.02.2023 90' -90' Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    19.02.2023 62' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 74' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 74' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
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