Мусса Джитте - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Джитте
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Джитте
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2023
|72' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Монако (Монако)
|12.03.2023
|1' -54'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.02.2023
|90' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|19.02.2023
|62' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|10.02.2023
|74' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|05.02.2023
|74' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Нант (Нант)