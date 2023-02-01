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    Мусса Сумано - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Мусса
    Фамилия Сумано
    Команда Аяччо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июля 2005 (17 лет)
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 71' - 90' Аяччо 0:3 Осер Франция. Лига 1, 30 тур
    02.04.2023 1' - 65' Клермон 2:1 Аяччо Франция. Лига 1, 29 тур
    58'
    19.03.2023 1' - 72' Аяччо 0:2 Монако Франция. Лига 1, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 8 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 71' -90' Аяччо (Аяччо) 0:3 Осер (Осер)
    02.04.2023 1' -65' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    58'
    19.03.2023 1' -72' Аяччо (Аяччо) 0:2 Монако (Монако)
    12.03.2023 79' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    05.03.2023 65' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.02.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    19.02.2023 1' -62' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 Был в запасе Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    01.02.2023 64' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    65'
    29.01.2023 81' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
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