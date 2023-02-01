Мусса Сумано - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Сумано
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июля 2005 (17 лет)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Сумано
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июля 2005 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|71' - 90'
|Аяччо
|0:3
|Осер
|Франция. Лига 1, 30 тур
|02.04.2023
|1' - 65'
|Клермон
|2:1
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 29 тур
|58'
|19.03.2023
|1' - 72'
|Аяччо
|0:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|71' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|Осер (Осер)
|02.04.2023
|1' -65'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|58'
|19.03.2023
|1' -72'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Монако (Монако)
|12.03.2023
|79' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|05.03.2023
|65' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|19.02.2023
|1' -62'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Нант (Нант)
|01.02.2023
|64' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|65'
|29.01.2023
|81' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)