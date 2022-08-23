Дмитрий Черныш - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Егорович
|Фамилия
|Черныш
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Егорович
|Фамилия
|Черныш
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|70' - 90'
|Ворскла
|0:0
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.03.2023
|70' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|12.03.2023
|71' -90'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Ворскла (Полтава)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|Заря (Луганск)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:1
|Ворскла (Полтава)