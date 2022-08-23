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    Дмитрий Черныш - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Егорович
    Фамилия Черныш
    Команда Ворскла
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 августа 2004 (18 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.03.2023 70' - 90' Ворскла 0:0 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2023 70' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    12.03.2023 71' -90' Верес (Ривне) 2:2 Ворскла (Полтава)
    05.03.2023 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:3 Заря (Луганск)
    08.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:1 Черноморец (Одесса)
    03.09.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 3:2 Ворскла (Полтава)
    23.08.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 3:1 Ворскла (Полтава)
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