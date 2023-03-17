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    Константин Котов - статистика

    #98 | Вратарь
    Имя Константин
    Отчество Витальевич
    Фамилия Котов
    Команда Енисей
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 января 2005 (18 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 Был в запасе Енисей 0:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 25 тур
    26.03.2023 Был в запасе СКА-Хабаровск 0:0 Енисей Россия. Первая лига, 24 тур
    17.03.2023 Был в запасе Енисей 1:0 Арсенал Россия. Первая лига, 23 тур
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