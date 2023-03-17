Константин Котов - статистика
#98 | Вратарь
|Имя
|Константин
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Котов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 января 2005 (18 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Константин
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Котов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 января 2005 (18 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Был в запасе
|Енисей
|0:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 25 тур
|26.03.2023
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Енисей
|Россия. Первая лига, 24 тур
|17.03.2023
|Был в запасе
|Енисей
|1:0
|Арсенал
|Россия. Первая лига, 23 тур