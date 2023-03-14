Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Sonny Finch - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Sonny Finch
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидлсбро 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.03.2023 87' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    • Читайте нас: 