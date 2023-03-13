Хусаин Норчаев - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Хусаин
|Фамилия
|Норчаев
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Хусаин
|Фамилия
|Норчаев
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 80'
|Велес
|1:2
|Алания
|Россия. Первая лига, 26 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|КАМАЗ
|1:0
|Алания
|Россия. Первая лига, 25 тур
|13.03.2023
|1' - 53'
|Алания
|1:1
|Кубань
|Россия. Первая лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -80'
|Велес (Москва)
|1:2
|Алания (Владикавказ)
|02.04.2023
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|13.03.2023
|1' -53'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Кубань (Краснодар)