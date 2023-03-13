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    Хусаин Норчаев - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Хусаин
    Фамилия Норчаев
    Команда Алания
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 февраля 2002 (21 год)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 80' Велес 1:2 Алания Россия. Первая лига, 26 тур
    02.04.2023 Был в запасе КАМАЗ 1:0 Алания Россия. Первая лига, 25 тур
    13.03.2023 1' - 53' Алания 1:1 Кубань Россия. Первая лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -80' Велес (Москва) 1:2 Алания (Владикавказ)
    02.04.2023 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Алания (Владикавказ)
    13.03.2023 1' -53' Алания (Владикавказ) 1:1 Кубань (Краснодар)
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