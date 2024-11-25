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Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миннесота Юнайтед
25
0
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Лос-Анджелес Гэлакси
6 : 2
25.11.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Миннесота Юнайтед
1 : 1
03.11.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 0
30.10.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Миннесота Юнайтед
4 : 1
20.10.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
06.10.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
03.10.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
29.09.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
0 : 2
22.09.2024
Миннесота Юнайтед
77' - 90'
78'
США. МЛС, 42 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
19.09.2024
Цинциннати
1' - 86'
США. МЛС, 41 тур
Сент-Луис
1 : 3
15.09.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Сан-Хосе
1 : 2
01.09.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
25.08.2024
Сиэтл
1' - 90'
72'
США. МЛС, 36 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
21.07.2024
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
18.07.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
14.07.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
08.07.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 3
04.07.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Портленд
3 : 2
30.06.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
23.06.2024
Остин
1' - 90'
12'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
5 : 3
20.06.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сиэтл
2 : 0
16.06.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
27'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
02.06.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
30.05.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 76'
США. МЛС, 20 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
19.05.2024
Портленд
1' - 90'
42'
90'
США. МЛС, 18 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
16.05.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
05.05.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
28.04.2024
Канзаc Сити
66' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 3
22.04.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
17.03.2024
Лос-Анджелес
1' - 90'
88'
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
2 : 3
10.03.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.03.2024
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
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