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МЛС 2026
Команды
Динамо Хьюстон
Gabriel Segal
Статистика
Gabriel Segal - статистика
Динамо Хьюстон
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
10
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Канзаc Сити
0 : 0
19.10.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 4
05.10.2025
Сан-Диего
87' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Нэшвилл
3 : 1
28.09.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
21.09.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Колорадо
2 : 1
14.09.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
07.09.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Сент-Луис
2 : 3
31.08.2025
Динамо Хьюстон
87' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
20.07.2025
Филадельфия Юнион
90' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
0 : 3
17.07.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
13.07.2025
Динамо Хьюстон
89' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Сан-Диего
3 : 4
06.07.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
29.06.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
26.06.2025
Динамо Хьюстон
75' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
15.06.2025
Монреаль
78' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
01.06.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 3
29.05.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
50, 90'
США. МЛС, 22 тур
Сан-Хосе
3 : 3
25.05.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Даллас
0 : 2
18.05.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
15.05.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
11.05.2025
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
04.05.2025
Динамо Хьюстон
89' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
27.04.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.04.2025
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.04.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
06.04.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Портленд
3 : 1
31.03.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
0 : 0
23.03.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
16.03.2025
Реал Солт-Лейк
81' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 4
03.03.2025
Интер Майами
84' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 4
03.03.2025
Интер Майами
84' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
23.02.2025
Даллас
85' - 90'
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